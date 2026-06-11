CORONA Aktie
WKN: 903869 / ISIN: JP3305950002
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11.06.2026 17:05:30
Risiko, falls Krieg nicht endet: Weltbank: Wegen Iran-Krieg schwächstes Weltwachstum seit Corona-Pandemie
Die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran ist fatal für die Weltwirtschaft. Vor allem bei einer Weiterführung des Krieges könnte sich die Lage zuspitzen. Bestimmte Länder sind besonders stark von hoher Inflation und steigenden Energiepreisen betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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