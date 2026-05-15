Rising Dragon Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Rising Dragon Acquisition hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at