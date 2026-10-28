Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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28.10.2026 12:07:27
Rising emissions and temperatures: The cost of Trump's climate retreat is now clear
The world is set to breach the critical 1.5-degree temperature limit, with Donald Trump's US withdrawal from climate action worsening the outlook, according to a UN report. But there is a small silver lining.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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