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WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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08.04.2026 03:15:00
Rising Food Prices Could Force the Fed's Hand. Here Is the Chain Reaction Investors Are Not Talking About Enough
It seems like everyone is talking about oil prices. That makes sense, given the geopolitical conflict in the Middle East. However, the conversation about the conflict's impact needs to expand a bit. And you could start seeing the impact in the grocery aisle sooner than you may think, and for longer than you may believe. Here's what you need to be thinking about as an investor when it comes to inflation.The Federal Reserve has been holding interest rates steady despite the conflict in the Middle East, which has pushed oil and natural gas prices higher. One big reason is that oil prices are volatile, and an end to the conflict could lead to a sharp reversal in energy costs. If that were to happen, the pressure from rising prices would prove temporary. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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