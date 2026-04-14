Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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14.04.2026 21:14:00
Rising Gas Prices Could Take This Electric Vehicle (EV) Company to "Another Level"
Where art thou, growth? After quickly and impressively catching Tesla (NASDAQ: TSLA) in global electric vehicle (EV) sales, BYD (OTC: BYDDY) is feeling a little pressure as its sales declined roughly 20% in March, compared to the previous year. In fact, if you're keeping track, March marks the seventh consecutive month of lower sales than the previous year for BYD, as it grapples with a price war and increased low-cost competition in its domestic Chinese market.However, there's good news for investors: Growth overseas is booming, and the rising price of oil is driving demand in some regions for cars that run on something other than gas.Briefly zooming in on the details, BYD reportedly sold just over 300,000 new-energy vehicles (NEVs) in March, which includes full-electric vehicles and plug-in hybrid models. That result was a welcomed 57% surge over February, but was still a year-over-year decline. With China's automotive market reeling from a pullback in government incentives, increased competition, and a brutal price war that's eroding margins, BYD is shifting into higher gears overseas to drive growth. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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