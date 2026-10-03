Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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03.10.2026 06:00:39
Rising gilt yields attract retail investors hunting for tax-efficient assets
30-year yields are above 6 per cent for the first time since 1998Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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