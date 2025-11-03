Rising Nonferrous Metals Share vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Rising Nonferrous Metals Share hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rising Nonferrous Metals Share 0,080 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,53 Prozent auf 1,96 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at