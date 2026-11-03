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03.11.2026 06:31:28

Rising Nonferrous Metals Share: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rising Nonferrous Metals Share präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden CNY, gegenüber 1,96 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 39,75 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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