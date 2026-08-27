Rising Nonferrous Metals Share zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rising Nonferrous Metals Share präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 971,4 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at