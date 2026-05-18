Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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18.05.2026 14:37:06
Rising prices are Britons’ biggest money worry as inflation stays high, survey finds
Households ‘increasingly gloomy’ about finances amid fears of interest rates rises due to higher fuel pricesBusiness live – latest updatesRising prices have become the top financial concern for UK households, according to a monthly consumer confidence survey, before Wednesday’s official figures, which are likely to show inflation remaining stubbornly high.Amid fears of higher interest rates owing to increased fuel prices after the closure of the strait of Hormuz amid the conflict in the Middle East, households have become “increasingly gloomy about their financial situation”, the report said. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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