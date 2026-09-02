Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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02.09.2026 21:22:00
Rising yields aren’t scaring off investors. Why money is still pouring into bond funds.
The U.S. bond market has been under pressure amid a rise in Treasury yields, but money is still flowing into bond funds.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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