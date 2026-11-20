Risk Intelligence A-S Registered stellte am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,08 DKK. Ein Jahr zuvor waren -0,040 DKK je Aktie erzielt worden.

Risk Intelligence A-S Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,6 Millionen DKK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at