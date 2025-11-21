Risk Intelligence A-S Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Risk Intelligence A-S Registered präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Risk Intelligence A-S Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 7,2 Millionen DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,6 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at