Risk Intelligence A-S Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Risk Intelligence A-S Registered hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 6,2 Millionen DKK, gegenüber 6,6 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at