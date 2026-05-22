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22.05.2026 06:31:29
Risk Intelligence A-S Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Risk Intelligence A-S Registered hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 6,2 Millionen DKK, gegenüber 6,6 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,92 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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