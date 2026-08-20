Risk Intelligence A-S Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Risk Intelligence A-S Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Risk Intelligence A-S Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,190 DKK vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,8 Millionen DKK – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,0 Millionen DKK eingefahren.

Redaktion finanzen.at