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20.08.2026 06:31:29
Risk Intelligence A-S Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Risk Intelligence A-S Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Risk Intelligence A-S Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,190 DKK vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,8 Millionen DKK – eine Minderung von 3,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,0 Millionen DKK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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