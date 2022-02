Risk Intelligence A-S Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Risk Intelligence A-S Registered hat am 23.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,552 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 25,94 Millionen SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at