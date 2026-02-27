Risk Intelligence A-S Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Risk Intelligence A-S Registered hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,130 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Risk Intelligence A-S Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,2 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 6,9 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,230 DKK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,320 DKK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,37 Millionen DKK umgesetzt, gegenüber 25,43 Millionen DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at