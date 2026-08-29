Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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29.08.2026 06:00:40
Risk of a new age of financial repression is rising
The idea of pushing US government bonds down the throats of investors is being taken increasingly seriouslyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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