Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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12.06.2026 11:25:43
Risk Strait of Hormuz or Wait? Shipping Companies Face a Costly Dilemma.
With more than 500 ships still stranded in the Persian Gulf, pressure on the shipowners and sailors is growing by the day.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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