Riskified gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Riskified gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riskified -0,090 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 88,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Riskified 82,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at