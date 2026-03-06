Riskified mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Riskified hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,3 Millionen USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riskified 93,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,180 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riskified -0,200 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 344,64 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 326,99 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at