|
06.03.2026 06:31:28
Riskified mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Riskified hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 99,3 Millionen USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Riskified 93,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,180 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riskified -0,200 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 344,64 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 326,99 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.