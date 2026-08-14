Riskified stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Riskified hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 98,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at