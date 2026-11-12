Riskified: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Riskified hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Riskified 115,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at