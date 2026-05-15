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15.05.2026 06:31:29
Riskmonstercom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Riskmonstercom hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 5,92 JPY. Im letzten Jahr hatte Riskmonstercom einen Gewinn von 139,23 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 976,5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 915,9 Millionen JPY umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 29,60 JPY, nach -6,670 JPY im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 3,82 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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