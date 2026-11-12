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12.11.2026 06:31:28
Riskmonstercom legte Quartalsergebnis vor
Riskmonstercom gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,17 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 969,1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 973,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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