11.02.2026 06:31:28
Riskmonstercom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Riskmonstercom präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,68 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 956,6 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 960,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
