Riskmonstercom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riskmonstercom präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 11,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Riskmonstercom -161,310 JPY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 973,4 Millionen JPY, gegenüber 983,3 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at