Riskmonstercom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Riskmonstercom hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 4,05 JPY gegenüber 5,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riskmonstercom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 922,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 917,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at