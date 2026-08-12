|
12.08.2026 06:31:29
Riskmonstercom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Riskmonstercom hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 4,05 JPY gegenüber 5,83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riskmonstercom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 922,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 917,5 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!