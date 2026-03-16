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16.03.2026 11:43:00

Risks of a bear market are growing, says Goldman Sachs. Here are the trades to make.

Elevated oil prices can hurt economic growth, making cyclical stocks less attractiveWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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