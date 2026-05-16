LivePerson Aktie
WKN: 936891 / ISIN: US5381461012
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16.05.2026 21:30:00
Risky Integration or Rewarding Returns? The Stakes of SoundHound's LivePerson Acquisition.
When SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) reported strong revenue growth for its 2026 first-quarter results, the stock price started to slide.One reason may have been disappointment that the company maintained its 2026 full-year revenue forecast of $225 million to $260 million. What seemed to be a main culprit for the stock price drop, however, is SoundHound's intention to buy LivePerson (NASDAQ: LPSN).Some may view it as a money pit, but SoundHound believes it will be a meaningful revenue generator. The determining factor will be how well SoundHound can cross-sell and extract value from LivePerson.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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