RISO KAGAKU gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RISO KAGAKU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 21,82 JPY gegenüber 13,86 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat RISO KAGAKU im vergangenen Quartal 20,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RISO KAGAKU 18,28 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at