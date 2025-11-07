RISO KAGAKU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RISO KAGAKU hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 14,10 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RISO KAGAKU 0,690 JPY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat RISO KAGAKU mit einem Umsatz von insgesamt 19,34 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at