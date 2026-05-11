RISO KAGAKU präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RISO KAGAKU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,64 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,52 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 68,91 JPY gegenüber 62,80 JPY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 78,99 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte RISO KAGAKU 78,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at