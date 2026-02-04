RISO KAGAKU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RISO KAGAKU gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 22,53 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RISO KAGAKU noch ein Gewinn pro Aktie von 14,12 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18,85 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,92 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at