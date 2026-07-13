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13.07.2026 06:31:29
Riso Kyoiku: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Riso Kyoiku äußerte sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Riso Kyoiku vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,97 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,250 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Riso Kyoiku im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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