12.01.2026 06:31:29
Riso Kyoiku mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Riso Kyoiku ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Riso Kyoiku die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,65 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,50 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.
