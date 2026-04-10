Riso Kyoiku verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Riso Kyoiku hat am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,33 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 8,66 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,49 JPY, nach 10,48 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,24 Milliarden JPY, während im Vorjahr 33,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at