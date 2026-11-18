TS Lombard sieht den KI-Boom vor allem auf Investitionen innerhalb des Sektors gebaut, doch die Erholung der Techwerte wirft die Frage auf, wie tief die Risse reichen.

Hyperscaler gelten als solide, ihre Zulieferer weniger

Auslöser könnte von außen kommen

Strategen setzen auf Absicherung und Streuung

Der KI-Boom steht unter Druck: TS Lombard warnt vor einem Ende, das nicht vom Sektor selbst ausgehen müsste, und Tech-Werte erlebten Anfang November einen kräftigen Ausverkauf. TS-Lombard-Analyst Dario Perkins schrieb Ende Oktober in einer Mitteilung, der Auslöser könne auch extern sein. Für Aktienanleger zählt damit, wie belastbar die Umsätze hinter den hohen Investitionen sind.

Warum TS Lombard den KI-Boom für anfällig hält

Perkins zufolge wird das Wachstum der KI-Branche bislang vor allem durch Investitionen innerhalb des Sektors getragen, nicht durch zahlende Kunden. Offen sei, ob die Umsätze von Unternehmen und Endnutzern außerhalb des Sektors stammen oder aus einer Umschichtung von Investitionsausgaben. Hyperscaler wie Microsoft, Amazon und Alphabet hätten solide Bilanzen, schreibt er, kleinere Cloud-Anbieter, Modellentwickler und Infrastrukturanbieter dagegen zunehmend Schulden aufgenommen.

Perkins zufolge könnte die Verschuldung in Teilen des KI-Sektors bis Ende 2027 zwei Billionen US-Dollar erreichen, ein systemisches Finanzrisiko sehe er darin nicht. Selbst kapitalkräftige Hyperscaler könnten aber Mietverträge für Rechenzentren nicht verlängern und damit schwächere Firmen in Bedrängnis bringen. Als weitere Risiken nennt Perkins ein Chip-Überangebot, höhere Zinsen und eine politische Gegenreaktion: "Ein einziger öffentlichkeitswirksamer Unfall macht KI zum Gift, so der Experte."

Perkins zeichnet damit ein gestuftes Bild: Die großen Konzerne gelten als robust, die Kette aus Mietern und Zulieferern als verwundbar. Das Risiko im Sektor ist ungleich verteilt, und die Frage nach externen Umsätzen bleibt der Prüfstein für alle Beteiligten.

Ausverkauf im November

Wie angreifbar die Stimmung ist, zeigte der Ausverkauf Anfang November. Seit den US-Midterms gaben Tech-Aktien nach. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang auf mögliche Verzögerungen beim Ausbau der KI-Infrastruktur und strengere Regulierung.

Die Quartalszahlen zeigten, wie der Markt Investitionen gewichtet. Alphabet vernichtete Ende Oktober an einem einzigen Handelstag fast 500 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Das Unternehmen hatte steigende Investitionen und einen um rund neun Milliarden US-Dollar negativen Free Cashflow gemeldet. Microsoft meldete Investitionen unter den Erwartungen und einen weiterhin milliardenhohen freien Mittelzufluss. Die Investitionen stiegen um 30 Prozent auf gut 45 Milliarden US-Dollar. Amazon veranschlagt für 2026 Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar.

Der Markt trennt dabei zwischen Konzernen, die ihre Ausgaben aus dem Cashflow tragen, und solchen, bei denen sie ihn aufzehren. Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl sprach Ende Oktober von einem Markt, der Ausgabendisziplin belohne. Für Aktienanleger rückt der freie Cashflow damit neben das Umsatzwachstum.

Strategen zum KI-Boom: Zwischen Absicherung und Zuversicht

Strategen ziehen aus der Lage unterschiedliche Schlüsse. Juan Correa von BCA Research sagte, er bevorzuge eine Streuung zwischen defensiven und riskanten Anlagen, und habe Absicherungen gegen Extremrisiken hochgestuft. Wedbush-Chefstratege Paul Dietrich hält ein Ende der Blase vor 2027 für denkbar und setzt auf Gold als "Versicherungspolice". Chris Galipeau von Franklin Templeton bleibt für US-Aktien konstruktiv. Der Präsident von Yardeni Research sagte Anfang November, aus der KI-Blase entweiche sehr schnell Luft, das senke die Wahrscheinlichkeit eines Platzens mit negativen Folgen für Wirtschaft und Finanzsystem.

Die Spannbreite reicht von Absicherung bis Zuversicht, und keine dieser Stimmen verneint das Risiko.

Als nächster Prüfstein gelten die Zahlen von NVIDIA, die am 17. November anstehen. Erwartet wird ein Umsatz von im Schnitt 108,80 Milliarden US-Dollar. Sie zeigen, ob die Nachfrage nach Rechenleistung trägt, auf die der übrige Sektor seine Investitionen stützt.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at

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