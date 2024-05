Rita Finance and Leasing präsentierte Quartalsergebnisse

Rita Finance and Leasing ließ sich am 27.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rita Finance and Leasing die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 85,98 Prozent auf 0,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,400 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,750 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,03 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,59 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at