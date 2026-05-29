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29.05.2026 06:31:29
Rita Finance and Leasing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Rita Finance and Leasing hat am 27.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rita Finance and Leasing 0,250 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Rita Finance and Leasing im vergangenen Quartal 3,8 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rita Finance and Leasing 3,4 Millionen INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,690 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Rita Finance and Leasing im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,26 Millionen INR. Im Vorjahr waren 10,64 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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