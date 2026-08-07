Ritchie Brothers Auctioneers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ritchie Brothers Auctioneers hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ritchie Brothers Auctioneers ein EPS von 0,730 CAD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 1,82 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,64 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at