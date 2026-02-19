19.02.2026 06:31:28

Ritchie Brothers Auctioneers präsentierte Quartalsergebnisse

Ritchie Brothers Auctioneers präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,74 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ritchie Brothers Auctioneers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,68 Milliarden CAD – ein Plus von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ritchie Brothers Auctioneers 1,60 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Ritchie Brothers Auctioneers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,85 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,75 CAD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ritchie Brothers Auctioneers in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,41 Milliarden CAD im Vergleich zu 5,87 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

