Ritchie Brothers Auctioneers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ritchie Brothers Auctioneers hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,98 CAD. Im letzten Jahr hatte Ritchie Brothers Auctioneers einen Gewinn von 0,590 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,78 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at