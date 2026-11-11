|
11.11.2026 06:31:29
Ritchie Brothers Auctioneers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Ritchie Brothers Auctioneers hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,98 CAD. Im letzten Jahr hatte Ritchie Brothers Auctioneers einen Gewinn von 0,590 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,78 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!