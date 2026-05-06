Ritchie Brothers Auctioneers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ritchie Brothers Auctioneers hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,91 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,790 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at