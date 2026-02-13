Ritco Logistics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ritco Logistics hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 3,37 INR gegenüber 3,81 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,46 Prozent auf 3,93 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at