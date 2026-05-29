Ritco Logistics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ritco Logistics lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,24 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ritco Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,92 Milliarden INR im Vergleich zu 3,45 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 12,59 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ritco Logistics ein Gewinn pro Aktie von 14,99 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ritco Logistics im vergangenen Geschäftsjahr 14,99 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ritco Logistics 11,87 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at