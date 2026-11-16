Ritco Logistics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ritco Logistics hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,26 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Ritco Logistics mit einem Umsatz von insgesamt 4,39 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at