Rite Aid: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rite Aid hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2023 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,240 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rite Aid ein Ergebnis je Aktie von -1,630 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,45 Prozent auf 6,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,777 USD sowie einem Umsatz von 5,63 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,190 USD gegenüber -1,510 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 24,09 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,152 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 23,70 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at