Rites mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rites hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,04 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Rites hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,57 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at