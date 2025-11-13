Rites stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rites hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rites noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rites im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,49 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 5,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

